Une rétrospective sur la carrière de Prince à Londres

My name is Prince, un montage rétrospectif de la carrière du chanteur américain, est présentée à l'O2 Arena, salle de spectacle londonienne qui l'avait accueilli pour 21 concerts en 2007.

«Prince gardait tout», indique Mitch Maguire, le directeur des opérations à Paisley Park, les studios américains où étaient précédemment présentés les objets.

Des pochettes de Purple Rain aux lunettes portées sur celle du dernier album, en passant par sa mythique guitare Chuck Orr, «seulement 2% de ce qui a été conservé [par Prince] est présenté», explique Angie Marchese, la conservatrice de l'exposition.

Un audioguide sur les oreilles, le visiteur peut retracer, à travers les instruments, tenues de scènes et récompenses, les grandes étapes du parcours artistique du «Kid de Minneapolis».

L'exposition, hommage au chanteur décédé en 2016, est présentée jusqu'au 7 janvier 2018.