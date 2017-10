Dan Bigras est atteint d'un cancer colorectal

Le Soleil

On sent toujours l'écorché vif en Dan Bigras. Mais on sent aussi le courage. Au terme d'une entrevue déjà fort touchante, Guy A. Lepage a révélé à Tout le monde en parle que le chanteur était atteint d'un cancer colorectal et qu'il devait subir une opération le lendemain de l'enregistrement.