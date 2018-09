Mélomanie: 60e anniversaire du Concours de musique du Canada

Classique, romantique, moderne

Le 60e anniversaire du Concours de musique du Canada (CMC)

Depuis sa fondation en 1958, le Concours de musique du Canada met en relief le talent de jeunes interprètes canadiens. Voilà qui justifie la tenue d'un programme du 60e anniversaire, où trois lauréats issus de générations distinctes «unissent leur virtuosité et leur musicalité». Ainsi, la pianiste Bernadene Blaha, 60 ans, le violoniste Martin Chalifour, 57 ans, ainsi que le violoniste Blake Pouliot, 24 ans, interpréteront des pièces conçues pour leur instrument de prédilection: Sonates pour violon et piano de Leoš Janáček et de Felix Mendelssohn, le Caprice viennois de Fritz Kreisler, Zapateado de Pablo de Sarasate, Tzigane de Maurice Ravel, ou encore Cinq pièces pour deux violons et piano de Dmitri Chostakovitch.

À la salle Bourgie, ce soir, à 19 h 30.

Baroque, contemporain

Händel et Glass cohabitent chez Les Violons du Roy

Le premier des quatre concerts donnés par Les Violons du Roy à la Maison symphonique réunit Jonathan Cohen et le charismatique contre-ténor américain Anthony Roth Costanzo. Le programme, juxtaposant des oeuvres de Georg Friedrich Händel et de Philip Glass, réunit deux époques éloignées et... deux esthétiques qui le sont peut-être moins qu'on ne le croirait d'emblée. L'orchestre de chambre de Québec sera dirigé par son nouveau directeur musical, Jonathan Cohen, le soliste invité sera Anthony Roth Constanzo. La première partie du programme offre des extraits d'opéra de Händel (Tolomeo, Flavio, Amadigi di Gaula, Rodelinda) et son Concerto grosso en ré mineur, op. 6 no 10. La seconde est consacrée à Glass: du premier mouvement de la Symphonie no 3 (pour orchestre à cordes), Liquid Days Part One (de l'album Songs of the Liquid Days), à In the Arc of Your Mallet (de l'opéra Monsters of Grace) et The Encounter (du théâtre musical 1000 Airplanes on the Roof).

Au Palais Montcalm de Québec, le mercredi 26 septembre, à 20 h; à la Maison symphonique, le vendredi 29 septembre, à 19 h 30.