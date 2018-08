L'alto au féminin selon Marina Thibeault

De retour au Québec, Marina Thibeault a fait une maîtrise en interprétation pour ensuite faire des études de doctorat à l'Université McGill. Elle s'applique à terminer ce troisième cycle universitaire, en plus d'enseigner et de poursuivre une intense carrière de concertiste et chambriste - trio Saint-Laurent et quatuor Ahuntsic.

Star consacrée de la musique classique, elle a été nommée Révélation Radio-Canada pour la saison 2016-2017; elle avait reçu précédemment le prix de la Fondation Sylva Gelber en 2016 et remporté en 2015 le premier prix dans la catégorie des cordes du Concours Prix d'Europe.

Début 2017, elle lançait l'album Toquade sous étiquette Atma Classique, et un second opus est prévu chez Atma le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes. On aura deviné que cet enregistrement sera entièrement consacré à des oeuvres composées par des femmes, aussi le thème central de sa recherche au doctorat.

Pour ce récital donné dans le cadre de la Virée classique, d'ailleurs, elle compte mettre en relief une oeuvre de l'altiste et compositrice britannique Rebecca Clarke (1886-1979), en l'occurrence une des premières musiciennes professionnelles du milieu classique.

«Dans le cadre d'un concours de composition tenu en 1919, rappelle-t-elle, Clarke avait terminé deuxième derrière le compositeur suisse Ernest Bloch. Organisatrice du concours, sa propre mécène (Elizabeth Sprague Coolidge) craignait d'être accusée de conflit d'intérêts et l'avait reléguée au second rang. Les observateurs sexistes de l'époque croyaient d'ailleurs que Maurice Ravel était le compositeur fantôme de son oeuvre, vu ses affinités harmoniques avec la musique impressionniste. Aujourd'hui, toutefois, cette oeuvre de Rebecca Clarke est beaucoup plus jouée que celle de Bloch! Mais... elle avait abandonné sa carrière dans la cinquantaine, après avoir vécu une trajectoire très difficile en tant que femme.»

Beaucoup de progrès

Un siècle plus tard, où en sont les musiciennes classiques? Marina Thibeault en a long à dire sur le sujet!

«Évidemment, estime-t-elle, il y a eu beaucoup de progrès. Par exemple, je me considère chanceuse de pouvoir jouer à trois semaines de mon accouchement; les diffuseurs sont beaucoup plus ouverts à ma condition qu'ils ne l'auraient été autrefois. Les interprètes ont fait du chemin, mais c'est loin d'être parfait du côté de la direction d'orchestre et de la composition: en Amérique du Nord, par exemple, moins de 3 % des oeuvres jouées en concert sont composées par des femmes.»

Qu'à cela ne tienne, la réplique de Marina Thibeault est prévue samedi et... le 8 mars prochain.

_____________________________________________________________________________

À la salle Claude-Léveillée, samedi, 17 h 15. Marina Thibeault, alto, et Marie-Ève Scarfone, piano, interpréteront Märchenbilder, pour alto et piano, op. 113, de Schumann, et la Sonate pour alto et piano, de Rebecca Clarke.

À la Grande-Place du Complexe Desjardins, vendredi, 18 h 30, elle fera partie de l'Ensemble de la Virée pour le Concert Piazzolla.