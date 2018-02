Deux prix Opus pour Nézet-Séguin et l'OM

Nézet-Séguin et l'OM ont également été primés pour le concert Passion commune, avec la pianiste Hélène Grimaud, dans la catégorie du Concert de l'année - musiques classique, romantique, postromantique, impressionniste. Par ailleurs, l'opéra Another Brick in the Wall a été couronné «événement de l'année» et a valu à Julien Bilodeau le prix du compositeur de l'année.