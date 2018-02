(NEW YORK) Sur la grande scène et dans la fosse d'orchestre, 270 artistes, chanteurs, choristes, instrumentistes, figurants et autres professionnels de la scène ont peaufiné ces derniers jours leur interprétation de Parsifal. Ce soir, au Metropolitan Opera House de Manhattan, plus de 500 professionnels seront mobilisés pour mener à bien le départ du grand vaisseau wagnérien, piloté par François Girard et Yannick Nézet-Séguin.

Depuis jeudi, La Presse est sur place, voici le récit de nos observations et conversations sur le chantier de Parsifal.

«La quantité des effectifs et la longueur de l'oeuvre en font l'un des opéras les plus chers à monter», souligne François Girard, reprenant son souffle au terme d'un après-midi intense.

Imaginer un tel déploiement, il faut le rappeler, exige des années de travail en amont avant que la mise en scène et la production d'un opéra ne prennent forme devant public. Bien avant la présentation de Parsifal à l'Opéra de Lyon en 2012, le metteur en scène avait oeuvré de concert avec le dramaturge québécois Serge Lamothe afin de circonscrire l'oeuvre et d'en proposer la vision brillante que l'on sait.

«Il s'agissait d'explorer plusieurs propositions de mener à une production viable. Dès lors qu'un projet se concrétise, ma mission consiste à l'analyser en fonction de plusieurs critères: la genèse de l'oeuvre, le sens qu'elle revêt à son époque de création, sa réception publique, les différentes productions qu'on en a faites par la suite, etc. Le but ultime de l'exercice étant de restituer la pièce en actualisant son propos», explique Serge Lamothe, joint en France ce week-end.

Quelques années plus tard, nous sommes à New York pour y vivre l'amorce d'un troisième cycle de présentation de ce Parsifal selon François Girard. Parmi ces centaines de professionnels affairés, on voit travailler le metteur en scène avec son équipe, de concert avec celle que dirige Yannick Nézet-Séguin. Régisseurs de plateaux s'activent, ça cherche, ça débusque, ça découvre.

Défi logistique

Inutile de souligner qu'une telle production exige une logistique hallucinante. Impliquée dans le haut commandement de cette vaste opération, Gina Lapinski est directrice du personnel de scène au Met depuis plus de 20 ans.

«J'assiste le metteur en scène invité, François dans le cas qui nous occupe. Il faut connaître chaque détail du déroulement de l'oeuvre selon sa vision. Il faut aussi traiter et coordonner les demandes afin de combler les besoins des interprètes et des professionnels de la production - décor, costumes, éclairages, etc. De plus, il faut connaître intimement les lieux où se déroule l'action», nous apprend la directrice.

Gina Lapinski avait participé au montage originel de l'oeuvre, soit à l'Opéra de Lyon en 2012 - le Met était coproducteur de l'événement avant de le présenter à New York, et des membres de son personnel avaient traversé l'Atlantique pour assister François Girard.

«Ce fut pour moi un très grand plaisir que de travailler à ses côtés sur ses trois Parsifal. Les choses n'ont pas changé de façon draconienne depuis le début, mais elles évoluent encore.»

Selon elle, l'arrivée de Yannick Nézet-Séguin est une illustration probante de cette nouvelle évolution.

«Bien entendu, sa sensibilité est différente de celle des chefs précédents. J'ai déjà travaillé avec Yannick sur d'autres productions et j'en pense beaucoup de bien. Depuis les réunions préliminaires avec François, il m'est apparu clair qu'il souhaitait que le travail et la vision de François soient magnifiés par la musique. Il voulait établir une relation intime entre les dimensions musicales et dramatiques de l'oeuvre.»