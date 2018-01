Mélomanie: Stéphane Tétreault à l'OM et Andrew Wan à la salle Bourgie

Classique, moderne: Stéphane Tétreault de nouveau à l'Orchestre Métropolitain

Sous la direction de la maestra canadienne Tania Miller, le violoncelliste Stéphane Tétreault se produira de nouveau avec l'Orchestre Métropolitain après en avoir récemment partagé le succès en tournée européenne. Cette fois, le virtuose québécois interprétera le Concerto pour violoncelle de Samuel Barber, composé au terme de la Seconde Guerre mondiale. Cette oeuvre illustre l'espoir renaissant en 1945 et s'inscrit dans un programme consacré à la folie belliqueuse. D'où l'interprétation de la Symphonie no 5 du Danois Carl Nielsen, oeuvre en deux mouvements, construite sur des oppositions inspirées de la Grande Guerre, imaginée et écrite entre 1920 et 1922. L'OM coiffera le tout avec la Symphonie no 7 de Beethoven, vue comme «un élan d'espoir et de liberté».

Le 1er février à 19 h 30 à la Maison symphonique; le 31 janvier à 19 h 30 au Théâtre Desjardins de LaSalle; le 2 février à 20 h à l'église Saint-Joachim de Pointe-Claire.

Classique, préromantique: Andrew Wan et les chambristes de l'OSM

Andrew Wan, violon, Charles Pilon, alto, Brian Manker, violoncelle, Ali Kian Yazdanfar, contrebasse, Todd Cope, clarinette, John Zirbel, cor, Stéphane Lévesque, basson - tous musiciens de l'OSM - proposent un programme de musique de chambre à la salle Bourgie. On y entendra d'abord le Trio pour violon, alto et violoncelle en fa majeur, op. 2 no 3, du compositeur préromantique Hyacinthe Jadin (1776-1800). Le plat de résistance est de Beethoven, soit son Septuor pour vents et cordes en mi bémol majeur, op. 20. Créée en 1800, cette oeuvre s'inspire de la sérénade et du divertimento, styles plutôt légers et très populaires au XVIIIe siècle. Les oeuvres mettront en relief le talent de soliste d'Andrew Wan, que l'on connaît surtout comme premier violon de l'OSM. Ce programme est en lien avec l'exposition Napoléon: art et vie de cour au palais impérial, présentée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

À la salle Bourgie, le 26 janvier, à 18 h 30.

Classique, romantique, postromantique: Images de Russie... projetées par Pentaèdre

La soprano Marianne Lambert, la harpiste Valérie Milot et la pianiste Justine Pelletier se joignent au quintette à vent Pentaèdre pour un programme russe présenté au coeur de l'hiver québécois. De Nikolaï Rimski-Korsakov, on aura droit au Quintette pour piano et vents en si bémol majeur - 1er mouvement; de Sergueï Rachmaninov, on entonnera Vocalise op. 34 et Sing not to me, Beautiful Maiden, op. 4 no 4 (arrangements du bassoniste Mathieu Lussier); de Piotr Ilitch Tchaïkovski seront interprétées Valse sentimentale, pour basson et harpe, None, but the Lonely Heart op. 6 no 6, pour soprano et harpe, Suite de Casse-Noisette (arrangements de M. Bettez et de T. Kennedy); de Reinhold Glière seront joués Humoresque op. 35 no 8 pour basson et piano et Concerto pour colorature et orchestre (arrangements de Mathieu Lussier). Cette soirée se veut décontractée, car il y aura à boire et à manger, en plus de la musique.

Au Rialto, le 26 janvier, à 19 h 30.