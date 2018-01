Mélomanie: Yevgeny Sudbin, Rachmaninov et Thibaut Garcia

Post-romantique, moderne: Festin Rachmaninov en trois services

Artiste en résidence de l'OSM grâce au soutien de la Fondation familiale Larry et Cookie Rossy, Yevgeny Sudbin se produit dans deux programmes différents cette semaine. Comme il l'a fait hier à la Maison symphonique, il jouera samedi avec l'OSM, sous la direction de Conrad van Alphen, maestro aux origines hollandaise et sud-africaine. Le pianiste y interprétera le Concerto pour piano no 2 en do mineur, op. 18, du Russe Sergueï Rachmaninov (1873-1943), composé au tournant du siècle précédent et dont le thème du deuxième mouvement inspira d'ailleurs Eric Carmen pour la confection de son tube All By Myself. Le programme entier est d'ailleurs consacré au fameux compositeur et pianiste virtuose, associé au post-romantisme et (un peu moins) à la modernité. Ainsi, on a également droit au Trio élégiaque no 1 en sol mineur pour violon, violoncelle et piano, écrit à Moscou en 1892 - interprété cette fois respectivement par Andrew Wan, Brian Manker et Philippe Chiu. La troisième portion de ce festin Rachmaninov - et non la moindre - sera la Symphonie no 2 en mi mineur, op. 27 d'une durée d'environ 60 minutes et composée à Dresde en 1907. Ce soir, cependant, l'exécution du Concerto no 2 de Rachmaninov par Yevgeny Sudbin fait place à celle du flûtiste Benjamin Morency, lauréat du Grand Prix du Concours OSM Manuvie, qui interprétera avec l'orchestre le Concerto pour flûte du compositeur Jacques Ibert, écrit en 1934. Festin Rachmaninov assorti d'un plat français!

À la Maison symphonique, avec Yevgeny Sudbin, le 13 janvier, 20 h; ce soir, 20 h, avec Benjamin Morency.

Classique, romantique: Beethoven et Tchaïkovski, Lewis et Mena

Pour la première fois à Montréal, affirme-t-on à l'OSM, le pianiste anglais Paul Lewis interprétera le Concerto pour piano no 3 en do mineur, op. 37 de Beethoven. Âgé de 45 ans, le concertiste est le fils d'un débardeur de Liverpool... on imagine les efforts déployés par sa famille pour le hisser au rang des interprètes classiques de niveau international. Sa discographie compte plusieurs enregistrements consacrés à Schubert, Mozart, Liszt, mais surtout Beethoven. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de cette interprétation du Concerto no 3 du compositeur allemand, sous la direction du maestro Juango Mena, originaire du Pays basque espagnol. Également au programme de ces trois représentations, la Symphonie no 6 en si mineur, op. 74, dite «Pathétique», composée par Tchaïkovski. Lorsque présentés en soirée, ces concerts comprennent également l'ouverture de l'opéra Der Freischütz, composé de 1817 à 1820 par l'Allemand Carl Maria von Weber.

À la Maison symphonique, le 17 janvier, 20 h et le 18 janvier, 10 h 30 et 20 h.