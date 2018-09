Elisapie: retrouver son essence

The Ballad of the Runaway Girl, d'Elisapie

«J'étais en blocage. Il y avait trop d'émotions, c'était devenu trop lourd. J'étais tannée d'écrire des chansons et de toujours me mettre à pleurer. Puis j'ai écouté ces musiques, ce sont mes racines, j'ai grandi avec ça. Ça m'a rappelé mes parents décédés, j'ai fait beaucoup de deuils. Ça m'a coûté cher en psy!»

Une fois le noeud défait, Elisapie a recommencé à créer. Puis elle a enregistré ses chansons dans un chalet, sur le bord d'un lac, avec un groupe de musiciens. «Je n'avais pas le goût d'être en studio. Je savais que ce serait un défi de ne pas contrôler ma voix, mais je préférais me concentrer sur l'émotion musicale et la vérité plutôt que sur les performances de chaque individu.»

Voyage

Avec entre autres l'inestimable guitariste Joe Grass à la coréalisation - «J'avais besoin de son énergie brute, avec lui tu n'as pas le choix de t'abandonner, sinon tu manques le train» -, Elisapie est allée puiser dans les racines du folk et du bluegrass, pour faire un disque à la fois ancré dans le sol et aérien.

«C'est un total métissage, admet Elisapie, qui a coréalisé et produit son disque. J'étais prête à me contenter de sons folk et bruts, mais j'avais aussi envie que quelqu'un qui écoute ça voyage, qu'il ne sache plus où il est à cause de ces sons. Qu'on coupe un peu les références, pour qu'il dise: "Suis-je sur cette planète? En Amérique? Dans le Grand Nord?" On ne sait pas.»

De retour de Salluit, où elle a lancé son disque au Centre communautaire avec «les enfants qui courent partout», Elisapie, qui entreprend une grande tournée québécoise, ira aussi en octobre présenter son projet en France. Elle espère que son disque, qui s'éloigne radicalement de la pop du précédent, ne déroutera pas ses fans.

«Je l'aime déjà tellement, il m'a fait tellement de bien. En même temps, je n'ai pas d'attentes, je connais la réalité de l'industrie.»

Et si elle a déjà hâte au prochain - «J'irai encore plus dans ce style, dans cette quête» -, elle espère surtout que The Ballad of the Runaway Girl la révélera comme une artiste qui s'assume et qui parle «pour l'être humain», et non comme «la petite Inuk qui va tout apprendre». Loin des clichés, quoi.

«On nous victimise souvent. On a été des victimes. Mais il y a tellement de belles choses qui arrivent, et j'ai envie que les gens puissent entendre l'autre côté de l'histoire. Oui, on est résilients, mais surtout, on fait des choses le fun. On tripe d'être autochtones en 2018. On sait que le beau ménage va donner quelque chose. On va mieux respirer, le ciel se dégage tranquillement.»

Elisapie. The Ballad of the Runaway Girl. Bonsound.