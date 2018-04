Tristan Malavoy: carnet de voyage

Tristan Malavoy n'est jamais loin de l'écriture. En plus de publier ses propres livres, l'ex-critique littéraire dirige la maison d'édition Quai n o 5 et collabore régulièrement aux textes de plusieurs auteurs-compositeurs-interprètes. Il lancera jeudi un livre-disque, L'école des vertiges, un projet hors norme aussi séduisant qu'intrigant.

«Je comprends les mots, je me sens proche d'eux», nous dit Tristan Malavoy qui, même s'il joue de la musique depuis son adolescence, est venu à la chanson d'abord par les paroles. «Je ne comprends pas ceux qui écrivent des musiques, puis qui plaquent des textes dessus. Mon projet est un projet d'écriture d'abord.»

Tristan Malavoy nous accueille dans son atelier du Mile End. C'est là qu'il a travaillé avec Ariane Moffatt sur les textes de son plus récent disque, 22 h 22. «C'est une fille qui a beaucoup d'intuition, raconte-t-il. C'est électrique de créer avec elle. J'ai retiré ça de cette expérience, le goût d'être moins dans la raison.»

C'est aussi à cet endroit qu'il a entrepris d'écrire son prochain roman. Mais les 10 chansons de L'école des vertiges, elles, ont été fabriquées ailleurs.

«En analysant ça, je me suis rendu compte que toutes les chansons, sans exception, avaient été écrites en voyage.» C'est ainsi qu'est née l'idée d'un livre qui accompagnerait le disque, où il raconterait des anecdotes de voyage et son état d'esprit au moment de la création des chansons.

«C'était piégeux un peu, admet-il. Avec mon directeur littéraire chez l'Hexagone, Alain-Nicolas Renaud, on a voulu éviter de tomber dans le making of. Ça n'aurait pas eu d'intérêt, et ça aurait été très prétentieux. C'est toujours dangereux de dire aux gens: voici ce que tu devrais comprendre de mon oeuvre. Il fallait faire quelque chose de périphérique aux chansons.»

L'idée était donc d'offrir une «destination supplémentaire» pour les accompagner, dans un livre qui évoque le carnet de voyage. En cette époque où les disques physiques ne se vendent plus, il a eu le souci de créer un livre soigné et attrayant. «On s'est dit: pourquoi ne pas proposer autre chose à tous ces gens qui sont encore attachés aux objets? Il fallait donc qu'il soit désirable.»

Points de bascule

Écrites en déplacement, les chansons de Tristan Malavoy ne parlent cependant pas, ou peu, de voyage. L'auteur-compositeur-interprète s'intéresse davantage au sentiment amoureux... et à la fin de l'amour.

«Beaucoup de mes amis ont vécu des choses difficiles sur le plan amoureux ces dernières années, et c'est devenu une des thématiques du disque. J'ai beaucoup réfléchi à ça, aux ruptures qui laissent des marques, et à la nécessité de se rebâtir.»

Le cartésien en lui aime bien les points de bascule, se mettre en danger dans des moments de déséquilibre. D'où le titre du disque, L'école des vertiges. «Ça a l'air gros, mais c'est pour ça que je l'ai choisi: ça dit bien l'idée d'apprendre le vertige, de l'apprivoiser. Et le vertige comprend les grandes émotions de la vie, comme l'amour et le désamour.»