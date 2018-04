James Bay: «Je ne veux pas être dans une industrie injuste»

C'est à l'industrie de «changer tout ça» et d'engager autant de femmes que d'hommes, affirme James Bay. Et ce, autant sur scène que dans les équipes.

«Nous devons travailler ensenble»

L'interprète du succès Let It Go admet qu'aucune fille ne faisait partie de son équipe lorsqu'il a commencé sa première tournée. Six ou sept femmes travaillent maintenant avec lui.

«C'est tellement mieux. Un autocar de gars, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas drôle. Un autocar juste de femmes, ce ne serait pas drôle non plus. Il y a des femmes et des hommes sur la planète et nous devons être ensemble, travailler ensemble, évoluer ensemble», dit l'interprète du nouveau simple Us.

Il encourage les acteurs de son industrie à agir différemment et à poursuivre ce changement déjà amorcé.

«Je ne veux pas être dans une industrie injuste. C'est tellement démodé. C'est tellement nul! C'est donc à nous de changer tout ça. De plus en plus d'artistes le font, d'ailleurs», dit le chanteur dont le prochain album, Electric Light, sortira le 18 mai.