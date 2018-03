Black Tiger Sex Machine: le voir pour le croire

Le nouvel album de Black Tiger Sex Machine a pour titre New Worlds. Le trio montréalais évolue justement dans un monde musical à part. BTSM connaît un succès monstre, tout comme sa maison de disques Kannibalen Records. Or, BTSM est trop peu connu ici, et le parcours de ses membres - trois anciens étudiants de Brébeuf - est impressionnant, à la fois comme musiciens et comme entrepreneurs.

Rares sont les groupes qui ont un réseau aussi puissant que Black Tiger Sex Machine. Plus de 237 000 personnes aiment la page Facebook du trio. C'est énorme : cinq fois plus que 2Frères et trois fois plus que Charlotte Cardin.

Julien Maranda, Marc-André Chagnon et Patrick Barry nous accueillent dans leurs bureaux flambant neufs de l'édifice situé à l'intersection de l'avenue De Gaspé et de la rue Saint-Viateur, un important repaire d'artistes et de créateurs montréalais.

Or, BTSM gagne à être plus connu ici, à la fois du public et de ses pairs. « Quand on montre des photos de nos spectacles, les gens n'en reviennent pas, lance Marc-André Chagnon. On a encore des portes à débloquer ici, mais tout va bien et le groupe grandit. »

> Consultez le site de BTSM (en anglais): http://www.blacktigersexmachine.com

« Il faudrait peut-être mettre des affiches dans le métro », blague Patrick Barry.

La Presse peut néanmoins annoncer en primeur que BTSM se produira cet été au parc Jean-Drapeau dans le cadre du festival îleSoniq.

Black Tiger Sex Machine a de fervents admirateurs et il donne près de 80 spectacles par année. Ici, mais surtout aux États-Unis et en Europe. Ce soir, le groupe se produit à Detroit, et il poursuivra sa route à Columbus, St. Louis, et ainsi de suite jusqu'à La Nouvelle-Orléans. En mai prochain, le trio retournera dans le désert au renommé festival de musique électronique Electric Daisy Carnival, à Las Vegas.

« On va faire nos premiers spectacles en Asie », ajoute Julien Maranda.

UN MONDE À RECONSTRUIRE

En spectacle, Julien Maranda, Marc-André Chagnon et Patrick Barry portent des casques de tigre. Des éclairages et des projections plongent leur public dans une atmosphère post-apocalyptique. Avec la musique EDM intense et furieuse de Black Tiger Sex Machine, la tension est à son comble.

Voici un extrait du spectacle que BTSM a donné au festival Lost Lands, dans l'État de l'Ohio, en septembre dernier.

« Notre album New Worlds porte sur le changement à travers le prisme de la science-fiction. Il y a beaucoup d'incertitude et de bouleversements dans le monde avec les fake news, la politique, la technologie, la cryptomonnaie », explique Patrick Barry.

Sans prendre position politiquement, BTSM y décrit un monde à reconstruire et une quête pour retrouver la « BTSM Church » (clin d'oeil au premier album). « C'est une façon d'incorporer nos fans », souligne Julien Maranda.

On croirait entendre Kendrick Lamar dans l'extrait Zombie, mais c'est plutôt la voix du rappeur montréalais Panther.

Les chansons de New Worlds font référence à l'intelligence artificielle, à la rébellion et même aux Réplicants (en sorte d'hommage à Blade Runner). Y ont collaboré Kai Wachi, Apashe, LeKtriQue, YOOKiE et Sullivan King. « On ne veut pas transmettre un message, mais des émotions », précise Patrick Barry.

KANNIBALEN RECORDS

En marge de Black Tiger Sex Machine, ses trois membres gèrent la maison de disques Kannibalen Records, qui compte dans ses rangs Dabin, Apashe, Karluv Klub, Kai Wachi et Snails. Ils peuvent compter sur quatre employés et de nombreux pigistes.