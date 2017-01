Philippe Brault: ensemble, c'est tout!

Philippe Brault vu par...

Pierre Lapointe

«Philippe est avant tout un grand ami, de ceux qui me rassurent et m'éclairent. Ces deux qualités que je trouve chez l'ami se retrouvent aussi chez le collègue de travail. Philippe sait mettre en confiance rapidement, même pris dans ses propres doutes. Ce que j'ai appris avec Brault, c'est qu'il faut travailler dans le plaisir, essayer sans avoir peur du résultat; créer et juger après de la pertinence du geste.

«Brault, c'est l'équilibre parfait de trois éléments très importants en création artistique: la rigueur, la liberté et la connerie. Parce que sans le rire, sans l'autodérision, le travail de musicien peut vite devenir une source de stress sans fin.

«J'ai eu la chance de grandir aux côtés de Brault, et je peux vous dire que même au tout début de sa carrière, même sans tout le bagage qu'il a aujourd'hui, on se sentait déjà rassurés par sa présence dans un projet. Il est habité par cette sagesse légère que peu d'artistes ont.

«Il voit un projet avec un recul souvent surprenant. Il tente toujours de mettre en avant-plan le projet artistique et non son propre égo. C'est un artiste au grand coeur, conscient qu'une oeuvre a sa propre identité, qu'on se doit de la respecter sinon elle risque fort de perdre de sa saveur, de sa force.»

Safia Nolin

«Philippe Brault, c'est comme une éponge de mer, un "rehausseur" alimentaire de musique avec une teinte vraiment "tasty", mais vraiment subtile. Ce sont des images qui ne font peut-être aucun sens, mais qui en font beaucoup pour moi. Sa plus grande force est l'écoute. Il écoute tellement bien qu'il comprend des affaires que tu n'es même pas obligé de dire. Je me souviens, après l'enregistrement de Limoilou, on a écouté l'album au complet et j'ai pleuré pendant 43 minutes parce que j'étais émue par la confiance que j'avais en lui et de l'écoute incroyable qu'il avait pour moi. Philippe, c'est le champion international du talent. C'est une personne incroyable que j'aime d'amour.»

Émile Proulx-Cloutier

«Son plus grand talent, c'est sa curiosité. Philipe est vraiment curieux du travail des autres. Et il peut faire ressortir ce qui est particulier dans chaque projet artistique. Il s'intéresse à tous les genres de musique, du hip-hop à l'électro acoustique. Il se met au service de l'oeuvre, plutôt que de se servir à partir de l'oeuvre.»