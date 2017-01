Jamiroquai de retour en mars avec un album et une tournée

Ce concert parisien à la salle Pleyel, le tout premier d'une tournée qui passera ensuite par l'Europe (Londres, Athènes, Florence...) et l'Asie, marque le retour des Britanniques, sept ans après leur dernier disque Rock Dust Light Star.

Une autre halte française est annoncée, le 16 juillet en clôture du festival Musilac d'Aix-les-Bains, qui compte une affiche déjà relevée avec entre autres Phoenix, Sting, Justice, The Lumineers, Ibrahim Maalouf.

Avec Automaton, efficace premier titre éponyme de l'album, Jamiroquai ajoute une forte teinte électro à sa pop dansante, dans laquelle cohabite également ce mélange de funk et d'acid jazz qui caractérise leur style depuis presque 25 ans.

Groupe à succès des années 1990, avec des succès comme Cosmic Girl, You give me something ou encore Virtual Insanity, Jamiroquai a écoulé plus de 35 millions d'albums dans le monde.