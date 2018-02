Le nouveau cycle de Parsifal

(NEW YORK) Un nouveau cycle de Parsifal, opéra wagnérien mis en scène en toute singularité par François Girard, de surcroît dirigé par Yannick Nézet-Séguin, s'est amorcé triomphalement hier au Metropolitan Opera House de Manhattan.

Scénographie d'avant-garde, éclairages et projections dernier cri, mouvements de scène assortis de chorégraphies rituelles, voilà autant d'éléments ayant magnifié le chant et le jeu des protagonistes du récit. Qui plus est, le tout était soutenu par une clarté orchestrale exceptionnelle, gracieuseté de l'orchestre du Met et de son maestro québécois.

Pour bien saisir le déploiement de ce Parsifal, mythe wagnérien inspiré de contes médiévaux de type arthurien, rappelons-en la trame narrative. La confrérie des chevaliers du Graal est en déclin. Klingsor, un aspirant chevalier rejeté par la communauté et qui s'est castré après avoir succombé au plaisir de la chair, a dérobé la Sainte Lance, sorte de prolongement sacré du Graal. Le roi Amfortas sera blessé par l'arme magique et sa plaie ne guérira plus, toujours ravivée à la vue du Graal.

Le vol de la Sainte Lance provoquera du coup l'affaiblissement, voire la déchéance de la communauté du Graal, jusqu'à ce que Parsifal entre en scène. Le jeune homme a le coeur pur, il est candide et naïf. Or, après avoir pris conscience du mal en tuant un cygne, il entreprendra un voyage initiatique et reprendra la lance sacrée à Klingsor, qui aura vainement tenté de le corrompre en obligeant sa servante Kundry à le séduire.

Acte 1

C'est l'exécution du Prélude, la scène s'éclaire lentement. Femmes et hommes sur scène sont vêtus en tenues de ville d'aujourd'hui, robes et complets-cravates, représentent un miroir de l'auditoire réel. Ils retirent une partie de leurs vêtements, cravates, vestons, chaussures. Chanteurs et figurants nous aspirent alors dans le mythe wagnérien. Ils évoluent sur un décor incliné évoquant une terre stérile, ravagée, craquelée par la sécheresse, post-apocalyptique.

Au centre, une longue faille sépare les hommes des femmes, sorte de ligne de démarcation entre principes féminin et masculin. Tout simplement magnifique!

À notre gauche, donc, la cohorte de femmes reste muette, assiste visuellement les interventions de Kundry, servante tourmentée de Klingsor qu'incarne l'excellente soprano Evelyn Herlitzius. Les interventions les plus consistantes du premier acte sont celles de la basse René Pape, narrateur du récit arthurien dans le rôle de Gurnemanz, ainsi que du baryton Peter Mattei, bouleversant de justesse dans son rôle d'Amfortas. Durant cette séquence, Parsifal y est identifié comme le rédempteur potentiel. Le ténor Klaus Florian Vogt en porte bien les traits de personnalité.