Lou Phelps: petit frère devenu grand ***1/2

Louis-Philippe Célestin a suivi les traces de son frère aîné Kevin et compte bien baliser sa propre piste. Il se produit publiquement depuis 2011 au sein du tandem The Celestics, qu'il forme avec son frangin, en témoigne l'enregistrement Massively Massive.

Sous le pseudo Louie P, Lou, il a lancé Supreme Laziness et Cause I Wanna, enregistrements mâtinés de R&B et aussi de tendances plus électros comme le footwork de feu DJ Rashad.

En 2017, Lou Phelps lançait 001: Experiments écouté plus de 1 million de fois sur SoundCloud. Louis-Philippe est donc Lou Phelps depuis un moment déjà et il peut compter sur l'appui de son célébrissime frangin Kevin, alias Kaytranada, pour la coordination de ce premier album et aussi la réalisation de la moitié des titres au programme de 002 / LOVE ME, incluant Miss Phatty sous la signature The Celestics.

Les beatmakers réunis autour de Planet Giza (Rami.B(izzle), Dumix et Tony $tone) ainsi que ROMDerFul complètent cette dizaine de titres bien sentis; on note les apparitions des rappeurs Jazz Cartier (Come Inside) et Pony (Tasty).

Les rimes anglaises de Lou Phelps sont portées par des musiques pop, R&B, chillwave ou jazzy, il est question de filles, de sexe, de testostérone, d'argent, de party, mais aussi d'amour sincère, de droiture, de trahison, de rivalité, de rupture, d'évasion...

* * * 1/2

HIP-HOP. 002 / LOVE ME. Lou Phelps. Last Gang Records.