Leon Bridges: avancer avec grâce ***1/2

Leon Bridges a sorti son album Coming Home en 2016 et fut une révélation avec sa voix d'or et sa vieille âme. Avec sa musique soul, authentique et réconfortante, le chanteur texan s'est vite attiré des comparaisons avec Sam Cooke.

Légère déception à la première écoute de Good Thing, qui donne l'impression que Bridges a délaissé le soul pour surfer sur la vague R&B du moment.

Or, cette impression est trop sévère. Bridges a peut-être enfoncé la pédale de la pop sur des extraits comme Forgive You, mais il garde un parfum vintage dans sa démarche plus contemporaine, avec des instrumentations folk, jazz, R&B et funk.

L'audacieuse et dansante chanson You Don't Know a même une basse disco. Mrs. est une ballade de fin de chaude soirée d'été. Georgia To Texas nous transporte dans un club jazz.

Sur If It Feels Good (Then It Must Be), on peut toutefois deviner avec agacement qu'il a travaillé avec le réalisateur de Maroon 5 et Twenty One Pilots, Ricky Reed.

Leon Bridges a donc décidé d'élargir ses horizons au lieu de se répéter. Il le fait avec grâce et avec le même coeur dans la voix, même s'il s'éparpille un peu trop.

Au final? Il passe le test difficile du deuxième album. Leon Bridges sera à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 28 septembre.

* * * 1/2

SOUL/R&B. Good Thing. Leon Bridges. Columbia/Sony.