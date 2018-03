François Richard quartet: flûte moderne, jazz moderne ***1/2

Voilà un nouvel enregistrement de son cru, cette fois en quartette, et dont l'objet est de mettre en relief ses compositions et improvisations aux flûtes traversières - en do et en sol.

Leader, compositeur, improvisateur, musicien passionné après une trajectoire longue et parsemée d'épines, il puise ici dans tout son bagage sans toutefois le transcender - blues, swing, valse jazz, samba jazz, post-bop, etc.

Consciemment ou non, il offre une synthèse de son moi musical dans un contexte acoustique, jazz de chambre dont l'esthétique s'est raffermie au fil du temps. François Richard est ici entouré du contrebassiste Rémi-Jean LeBlanc, du batteur Martin Auguste et du pianiste Guillaume Martineau (qui signe un solo inspiré sur Une tempête), tous d'excellents jazzmen montréalais.

En 2018, rares sont les petits ensembles de jazz dont un flûtiste aguerri figure parmi les solistes principaux.

On pense notamment à Elena Pinderhughes chez Christian Scott... Voilà une excellente raison pour se procurer cet album, si, bien sûr, on aime la flûte traversière et le jazz moderne ou contemporain.

* * * 1/2

JAZZ. Libération. François Richard quartet. CMFR/Effendi/Naxos.