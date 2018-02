Dumas: se retrouver ****

Son 12e album est sous le signe de l'humilité et de l'intégrité. L'auteur-compositeur-interprète a mis son ego de côté pour être complètement au service de ses chansons.

Dumas a coécrit les textes de Nos idéaux avec Jonathan Harnois. Et il en a confié la réalisation à Gus Van Go, qui partage un studio de New York avec ses camarades de Likeminds, Chris Soper et Jesse Singer. Sans le dénaturer, bien au contraire, ses collaborations ont été salutaires pour Dumas.

Gus Van Go, c'est l'homme de la situation quand un musicien veut se revigorer et ajouter des courbes pop à ses compositions. L'ex-Me Mom and Morgentaler a travaillé avec Xavier Caféïne, Les Trois Accords et The Stills. Gus Van Go veut des «tounes» qui vont droit au but. Des mélodies et des refrains qui font pop.

Les nouvelles chansons de Dumas font justement pop avec raffinement, bien au-delà du premier extrait Nos idéaux.

Des claviers new-wave, du beatbox et des guitares électro-rock dominent l'album, sauf la ballade acoustique minimaliste (façon Iron & Wine) 1995. La voix de Dumas crée un registre intime.

Chaque pièce a sa place et pourrait être un extrait. Vertigo nous transporte dans une virée nocturne de 2003.

Électrique flotte plutôt dans des airs à la The xx.

Bleu clair s'avérera peut-être la chanson québécoise d'amour de l'année. Les arrangements de claviers prennent l'auditeur par la main et sont porteurs d'espoir.

Autre ballade poignante, Le déserteur de Fort Alamo, où Dumas s'adresse à son défunt père.

Dumas n'échappe pas à certains tics d'écriture (avec des chutes comme «À quoi bon le savoir»), mais ses textes ont fait un bond en avant.

Nos idéaux s'avère un album où Dumas tire le meilleur de lui-même, d'hier à aujourd'hui.

* * * *

Chanson pop. Nos idéaux. Dumas. La Tribu.