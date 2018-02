Rhye: doux et langoureux ***1/2

Il lance son deuxième album, Blood, suite logique de Woman, sorti en 2013. Musique électro langoureuse, raffinement R&B et arrangements soft-rock, Rhye fait de la musique pour les soirées d'amoureux.

Les douces mélodies amortissent des crépitements de guitares pop-corn et des ritournelles funk. On y entend aussi du piano, des basses subtilement disco et des envolées de cordes. La chanson Taste plaira au public de The xx.

Stay Safe a un puissant parfum charnel. Softly est parfaitement mélancolique. Feel Your Weight invite à danser. On est charmé par Blood comme on l'a été par son prédécesseur.

La direction artistique reste toutefois très près de celle du premier album de Rhye. Pour l'instant, ce n'est pas de la répétition, mais si un troisième opus voit le jour, il faudra se réinventer davantage.

Rhye sera en spectacle (à guichets fermés) au Corona le 3 mars.

* * * 1/2

ÉLECTRO. Blood. Rhye. Last Gang Records.