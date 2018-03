Reta Watkins: c'était le bon temps... des Fêtes **1/2

Chanteuse de variétés de type vintage, néanmoins capable de puissance et de sensualité, l'Américaine Reta Watkins opte ici pour le big band afin de faire vivre That Christmas Feeling.

La prévisibilité de cet album enregistré et produit à Nashville repose sur la réalisation de Scott Williamson, approche pétaradante et parfois sirupeuse, caractérisée par des arrangements inspirés essentiellement des années 40 et 50.

Ce côté suranné et grandiloquent pour certains plaira néanmoins aux nostalgiques du «ballroom» chic chic ou de cette Amérique révolue qui cherche à redevenir «great again».

Tous les tubes de Noël y sont beurrés très épais, malgré leur impeccable exécution et le professionnalisme de la soliste.

On devine que la commande était claire, nette et précise: reproduire une époque de plus en plus lointaine, s'en tenir à une esthétique on ne peut plus conforme à ce qu'il fut il y a 60 ou 70 ans. C'était le bon temps... des Fêtes, faut croire...

* * 1/2

JAZZ. That Christmas Feeling. Reta Watkins. Suite 28 Records.