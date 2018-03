Sia: Noël pop **1/2

La brillante Australienne Sia retrouve son comparse, le producteur Greg Kurstin, pour ce disque des Fêtes composé uniquement de chansons originales.

Même si on est loin des morceaux de bravoure originaux qui sont la marque de commerce de Sia, on y retrouve de la bonne pop vitaminée aux accents des années 60: des chansons accrocheuses comme Santa's Coming For Us, Candy Cane Lane ou Ho Ho Ho peuvent faire partie d'une chouette liste d'écoute lors d'une réunion de famille.

Par contre, Noël rend Sia mélancolique, et sa flopée de ballades chantées à pleins poumons tombe sur le système. Et puis ce n'est pas parce qu'on met dans un texte les mots gui, cheminée, flocon ou rennes et qu'on inclut çà et là des sons de cloche qu'on a une chanson de Noël.

Est-ce que ce nouvel opus de Sia est mauvais? Non, car la dame a toujours le refrain accrocheur et la voix phénoménale. Est-ce que cela en fait un bon disque de Noël? La réponse est aussi non.

* * 1/2

POP. Everyday Is Christmas. Sia. Crush Music.