Sharon Jones & The Dap-Kings: ultime offrande, classicisme soul ****

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

De 2002 à 2016, la formation new-yorkaise The Dap-Kings et la regrettée Sharon Jones ont présidé à un superbe regain de la soul, du funk, du R&B ou du gospel à la manière vintage des années 60 et 70, renouant avec l'instrumentation dans l'esprit de James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Ike & Tina Turner.