Action Bronson: comédie vulgaire ***1/2

Troisième volet d'une série entamée par un mixtape en 2012, cette offrande de 13 titres va plaire aux fans du rappeur new-yorkais, sans lui permettre de s'en faire de nouveaux.

La recette est la même que sur ses sorties précédentes: récits détaillés, références à la culture pop et échantillonnages nombreux gracieuseté de Party Supplies et Harry Fraud.

La force d'Action Bronson est sa capacité à peindre des images très précises - souvent comiques et ridicules - avec ses mots.

Exemples: «Your shit lack quality, I'm sitting right behind my chick making pottery» (La Luna, produite par le brillant Alchemist); «Yo if I didn't say it's me you would probably think it's Sting» (9-24-7000, avec Rick Ross); et «My chick said I look like Kevin Bacon, I'm not sure if that's a compliment or not but I'll take it» (Bonzai, l'un des moments forts de l'album).

Chop Chop Chop est aussi une réussite. L'ambiance légèrement western grâce à une magnifique guitare convient parfaitement à un Action Bronson bien chill et vulgaire.

* * * 1/2

RAP. Blue Chips 7000. Action Bronson. Atlantic.