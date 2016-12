Dalida. Les diamants sont éternels: paroles, paroles... et 24 CD ***1/2

Avec cette chanteuse égyptienne, d'origine italienne et naturalisée française, on avait tissé des liens paradoxaux: à la fois touché par ses plus belles interprétations et enclin à caricaturer les «r» proéminents de ses versions de tubes italos, ou même à la reléguer au rayon des quétaines.

Quoi qu'il en fût au siècle précédent, on ne peut nier l'immense impact de feu Iolanda Cristina Gigliotti sur la francophonie et plusieurs marchés du monde pendant sa carrière. Quoi qu'on pense de sa discographie, de son art, de son chant, de sa gloire, sa vie tragique (échecs amoureux, dépressions, tentatives de suicide, mort tragique à 54 ans) lui conféra un profil mythique.

Sa mort prématurée est survenue il y a presque 30 ans (mai 1987), voilà l'occasion de relancer un coffret de 24 CD comme on l'a fait il y a cinq ans.

Les fans de Dalida ont ici accès à plus de 400 titres réunissant l'intégralité de sa discographie française (étiquettes Barclay et Orlando), dont une vingtaine de raretés, d'enregistrements publics, sans compter une série d'interviews radiophoniques.

* * * 1/2

VARIÉTÉ FRANÇAISE. Dalida. Les diamants sont éternels, édition 30e anniversaire. 24 CD avec livret. Universal.