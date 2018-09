Un record pour Cardi B

La chanteuse a réussi ce fait d'armes avec la chanson Girls Like You écrite par Maroon 5.

Ce titre faisait partie de leur album Red Pill Blues en 2017, mais c'est en la reprenant en version rap que Cardi B en a fait un succès.

Le palmarès Hot 100 de Billboard est basé sur les ventes, l'écoute radiophonique et la diffusion en temps réel sur le web.

Les autres chansons de Cardi B qui avaient atteint le sommet du palmarès Billboard étaient I Like It et Bodak Yellow. - Mario Cloutier