Martin Fontaine: remixer ma vie

Une chanson qu'il chantait, enfant: L'oiseau, René Simard

Quand j'étais jeune, nous étions saisonniers dans un camping de Saint-Félix-de-Valois. J'avais une tante qui aimait la musique. Elle m'assoyait sur le comptoir de la cuisinette. Un jour, j'ai commencé à chanter L'oiseau et elle a tripé sur ma voix. C'est peut-être la première fois que j'ai constaté que ma voix avait un potentiel.

Une chanson qu'il écoutait, adolescent: Twist and Shout, The Beatles

Twist and Shout a changé ma vie. Le son électrisant de la chanson m'est passé de bord en bord du corps. J'avais 16 ans et je voulais devenir un Beatle [...] je voulais devenir John qui était mort en 1980. Je voulais même le remplacer. C'était mon rêve de ti-cul. Finalement, je me suis retrouvé à remplacer Elvis ! Des fois, les messages que nous envoyons à l'univers ne reviennent pas comme on veut.

Une chanson qui le fait pleurer: The Long and Winding Road, The Beatles

Je ne suis même pas capable de la chanter. J'ai trop le motton dans la gorge. J'en ai des frissons quand j'en parle. Je ne sais pas si ce sont les harmonies, la mélodie, les arrangements... mais il y a quelque chose dans cette chanson-là qui me met tout croche. C'est peut-être métaphysique.

Une chanson qu'il aurait aimé écrire: If I Can Dream, popularisée par Elvis

Ce n'est pas Elvis qui l'a écrite (c'est Walter Earl Brown avec des citations de Martin Luther King), mais c'est une chanson qui porte un beau message d'espoir et qui rappelle une époque agitée où on se battait pour les droits civiques.

Une chanson d'Elvis qu'il ne se lasse jamais d'interpréter: Suspicious Mind, Elvis Presley

C'est toujours Suspicious Mind! C'est LA toune de party, que je la chante avec les Porn Flakes, dans des festivals, dans des mariages ou avec mes chums. On ne s'en lasse jamais et on me la demande tout le temps. C'est la chanson rassembleuse d'Elvis que le public veut avoir. En plus, on peut danser dessus.

Une chanson de son spectacle qu'il rêvait d'interpréter: That Lucky Old Son, popularisée par Ray Charles

J'ai toujours rêvé d'interpréter des chansons de Ray Charles et je me suis payé la traite. J'ai même monté un medley. Avec sa voix, Ray Charles personnifie la chaleur du sud des États-Unis, les champs de coton, l'endurance, la résilience, la douleur... Il y a des cicatrices dans son interprétation.

Martin Fontaine présente Sur la route de Memphis tous les vendredis et samedis jusqu'au 10 novembre. Suivra un spectacle de Noël.