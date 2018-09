 La SAT lance une première tournée mondiale des dômes immersifs 

Neuf créations originales seront ainsi présentées par Sat Circuit dans 12 festivals tenus dans 12 villes d'Europe et du Moyen-Orient - Paris, Berlin, Nantes, La Haye, Bruxelles, Strasbourg, Boston, Metz, Lyon, Dubaï, etc.

Le menu principal de cette tournée inédite met en relief six oeuvres canadiennes auxquelles se greffent trois oeuvres européennes afin de faire mousser la production locale là où s'arrête SAT Circuit. Parmi les 17 artistes impliqués dans la création des oeuvres canadiennes, 14 sont montréalais dont sept d'origine québécoise.

Les oeuvres ont toutes été créées à la SAT, dans le cadre de son programme de création d'oeuvres en résidence au cours de la dernière année. Bien que certaines créations aient déjà été présentées à l'étranger, il s'agit d'une première tournée mondiale de cette ampleur se consacrant aux performances immersives.

«Aujourd'hui reconnues dans de nombreux festivals et lieux de diffusion/création, les créations de la SAT ont une signature qui les distingue du reste des oeuvres numériques. Soigneusement sélectionnées, toutes les oeuvres présentées dans le cadre de cette tournée se sont non seulement démarquées par leur approche novatrice de l'immersion mais aussi par l'étude particulièrement intéressante qu'elles font du mouvement et de l'hybridité des disciplines», soutient Louis-Philippe St-Arnault, directeur artistique de la tournée SAT Circuit.

La proposition artistique est unique, renchérit-on à la SAT: performances immersives audiovisuelles créées en temps réel, donc génératives, projetées et diffusées à 360° devant public. Les styles et approches sont diversifiés: intégration d'oeuvres instrumentales, installation immersive géodésique, dialogue audiovisuel, formes vertigineuses rythmes complexes, etc.

Cette première tournée mondiale amorce une pratique que ses maîtres d'oeuvre souhaitent récurrente. Ainsi, la SAT vise le rayonnement de son expertise auprès de publics de plus en plus vastes, de plus en plus diversifiés, et ce bien au-delà de ses programmes de création et de formation au chapitre de l'expérience immersive multidisciplinaire dans les dômes numériques.

Détails de la tournée: http://sat.qc.ca/fr/evenements/sat-circuit-tour