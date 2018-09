 Shania Twain inspirée par le combat d'Avril Lavigne 

La chanteuse lutte contre les symptômes de la maladie de Lyme depuis des années et a expliqué qu'elle savait qu'Avril Lavigne avait des problèmes de santé similaires.

Sur le tapis rouge des Country Music Association Awards, dimanche, Shania Twain a déclaré qu'elle était inspirée par le fait que la jeune chanteuse continuait d'aller de l'avant, sans laisser la maladie se mettre en travers de son chemin.

La semaine dernière, Avril Lavigne a publié une déclaration sur son site web décrivant son intention de lancer de la nouvelle musique pour la première fois en cinq ans le 19 septembre.

La chanson Head Above Water sera le premier extrait de son prochain album, qu'elle décrit comme étant «un disque très fort, triomphant, puissant et vrai» et qui reflète ses expériences des dernières années.

Avril Lavigne a confié que sa bataille contre la maladie de Lyme avait été la pire période de sa vie. Mais elle estime que son nouveau matériel représente «un moment victorieux».

Shania Twain est revenue à la musique l'année dernière après une longue absence, lors de laquelle elle a elle aussi dû lutter contre les symptômes de la maladie.

Depuis, elle a entamé un retour en force, jouant lors de la finale de la Coupe Grey et la cérémonie d'ouverture des Internationaux des États-Unis. Elle a également fait diverses apparitions à la télévision.

Shania Twain a animé les CCMA Awards dimanche et a reçu quatre prix, dont celui de l'album le plus vendu de l'année et le Generation Award, soulignant son impact à travers le monde.

Bien que Shania Twain n'ait jamais discuté de son expérience avec Avril Lavigne, elle affirme qu'elle aimerait bien en avoir l'occasion un jour.

«Nous avons tous des obstacles dans la vie, je ne laisserai pas les symptômes de la maladie de Lyme m'arrêter», a lancé Shania Twain.

«Je suis heureuse de voir qu'elle ne laisse pas non plus (la maladie) l'arrêter.»