Un projet pour le duo Lennon-McCartney fils?

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la Toile. Est-ce que le fils de John Lennon et de Yoko Ono et celui de Paul et de Linda McCartney ont un projet musical ensemble? C'est ce que de nombreux admirateurs des Beatles espèrent.

Même si les deux musiciens ont de belles carrières et qu'ils collaborent régulièrement avec d'autres artistes, ce serait leur première collaboration ensemble.