 Jennifer Lopez sera honorée aux prix MTV Video Music Awards 

Le réseau de télévision a annoncé mardi que la chanteuse recevrait le prix Michael Jackson Video Vanguard le 20 août prochain, au Radio City Music Hall de New York.

Jennifer Lopez sera de retour sur scène pour l'occasion.

La chanteuse originaire du quartier du Bronx a été à l'origine de plusieurs vidéoclips à succès des années 90, dont If You Had My Love, Waiting for Tonight, I'm Real et Jenny From The Block.

Parmi les précédents lauréats du prix Vanguard se trouvent Madonna, Guns N' Roses et Beyoncé.

La rappeuse Cardi B domine le tableau des nominations cette année, en lice dans dix catégories.

Jennifer Lopez figure quant à elle parmi les finalistes pour deux trophées grâce à sa collaboration avec Cardi B et DJ Khaled, Dinero.