 La chanson Sober de Demi Lovato retrouve sa place au palmarès 

Associated Press New York

«Sober», lancée le mois dernier, a pris le 56e rang, cette semaine, au palmarès «Billboard Hot 100», après y avoir été absente la semaine dernière.

Nielsen Music affirme que «Sober» a obtenu 7,2 millions de diffusions en continu et a été vendue à 18 000 exemplaires au cours de la semaine s'étant terminée le 26 juillet. Demi Lovato a été hospitalisée le 24 juillet.

«Sober» a fait jaser à sa sortie, puisque Demi Lovato, âgée de 25 ans, avait fêté ses six ans de sobriété en mars. Sur «Sober», pourtant, elle chante: «Maman, je suis tellement désolée, je ne suis plus sobre / Et papa, pardonne-moi s'il te plaît pour les verres renversés au sol».

«Solo», une collaboration de Demi Lovato avec le groupe électronique britannique Clean Bandit, s'est par ailleurs hissée au 61e rang du palmarès «Hot 100» cette semaine.