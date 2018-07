Paul McCartney sur Abbey Road.

Près d'un demi-siècle après le lancement de célèbre disque, sorti en septembre 1969, Paul McCartney s'est à nouveau fait filmer traversant, seul cette fois, l'artère de Londres.

Le chanteur a posté la vidéo lundi dernier sur son compte Instagram.

Paul McCartney lancera un nouvel album, le 7 septembre.

Dans le cadre de sa tournée « Freshen Up », le musicien sera de passage au Québec, avec un concert au Centre Vidéotron le 17 septembre, et un autre trois jours plus tard au Centre Bell à Montréal.