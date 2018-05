 Réédition de Boomtown Café: le rendez-vous manqué 

«On célèbre un non-événement», lance en riant Richard Desjardins, attablé avec son complice Rémi Perron sur une terrasse de la rue Ontario. En 1981, lorsque le groupe Abbittibbi a enregistré Boomtown Café après avoir refusé deux ou trois propositions douteuses de producteurs, ses membres avaient beaucoup d'espoir. «On avait très confiance en la toune Rose-Aimée, se souvient Desjardins. Elle est devenue numéro 1... en 2006, avec Dany Bédar et le groupe La Brassée!»

À sa sortie, Boomtown Café n'a pas eu le succès escompté, ne leur a pas «rapporté une cenne» et les deux productrices de l'album ont disparu dans la nature avec les bandes maîtresses. «On n'a jamais eu de nouvelles ni jamais su combien avaient été pressés, note Rémi Perron. Il n'y a jamais eu de lancement. Et la façon dont ça s'est fait, on n'était pas contents pantoute, ni de la pochette ni du mixage. Ça avait été conçu pour passer à la radio AM, on écrasait les hautes... ça donnait quelque chose de flat. Ça nous a choqués, mais tsé, on n'avait rien à dire.»

Grâce à Facebook...

Pas de doute, Boomtown Café est un album d'années de bohème, enregistré en 1980 et 1981 au studio Bobinason de Montréal et qui réunissait à l'origine toute une gang: Richard Desjardins, Gary Farrell, Rémi Perron, Claude Vendette, Theo Busch et Michel Jetté, auxquels se sont joints Denis Champoux, Pierre Cormier, Alain Blais et Médéric Lozier (membre initial d'Abbittibbi). Malgré son échec commercial, plusieurs pièces de ce disque sont passées à la postérité. On n'a qu'à penser à Y va toujours y avoir, Le beau grand slow, Le chant du bum ou Rose-Aimée.

Mais comment ont-ils pu retrouver les bandes maîtresses? Par Facebook, ils ont retracé l'une des productrices, Teresa Moskal, qui vit aujourd'hui en banlieue de Barcelone et ne se souvenait plus trop de ce projet. Les bandes ont été retrouvées en deux endroits différents de Montréal, pas trop abîmées, et ils ont racheté les droits. Bernard Grenon et Éric Ferron, des studios Karisma, ont réussi à les restaurer.

«Bernard nous a dit qu'il était capable de les récupérer, ils sont allés à New York pour trouver une technique, raconte Richard Desjardins. Il m'a rappelé pour me dire : ça marche, ça sonne. Les bandes n'ont pas cassé. On est allé écouter ça chez lui et on avait l'impression d'être retourné en studio, à l'époque. On s'est dit : ben là, on sort ça!»