Spotify retire la musique de R. Kelly

Le service Spotify a retiré la musique de R. Kelly de ses listes de lecture, citant sa nouvelle politique sur la conduite et le contenu haineux.

Associated Press NEW YORK

Un porte-parole a précisé jeudi que la musique de R. Kelly n'était plus offerte dans les listes de lecture créées par le service musical et ne faisait plus partie des recommandations générées par ses algorithmes. En d'autres mots, sa musique sera toujours disponible, mais Spotify n'en fera pas la promotion.

La nouvelle politique décrit la conduite haineuse comme étant «une chose spécifiquement dommageable ou haineuse», comme la violence à l'endroit des enfants et la violence sexuelle.

Spotify se défend de censurer son contenu en raison du comportement d'un artiste. Le service souhaite toutefois que sa programmation «reflète» ses valeurs. Il explique que lorsqu'un artiste pose un geste dommageable ou haineux, cela peut avoir un impact sur sa relation avec cet artiste.

R. Kelly a souvent été la cible d'allégations d'inconduite sexuelle, qu'il a toujours niées.

L'équipe de gestion de R. Kelly a critiqué la décision de Spotify.

Dans une déclaration transmise à l'Associated Press, jeudi, ses représentants affirment que R. Kelly est innocent en ce qui a trait aux allégations voulant qu'il ait agressé des femmes au fil des ans. Il a été acquitté d'accusations liées à la pornographie juvénile en 2008.