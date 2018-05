 La communauté salue une Maurane «généreuse» et «fragile» 

Louise Forestier s'est liée d'amitié avec Maurane en 1986 lors d'une tournée hommage à Jacques Brel. Les deux femmes, qui avaient interprété par le passé le rôle de Marie-Jeanne dans deux productions différentes de Starmania, avaient même présenté un spectacle en duo lors de la première édition des FrancoFolies de Montréal.

«Les Québécois l'ont adoptée rapidement parce qu'elle avait quelque chose de très authentique. Ce n'était pas l'Européenne sophistiquée et maniérée. Et elle ne chantait pas comme une Lolita. Elle chantait comme une femme, et nous aimons ça, du monde costaud, au Québec», a expliqué Louise Forestier.

L'auteure-compositrice-interprète québécoise se souviendra de son amie comme de celle qui pouvait tout chanter, même du blues. Et des chansons en russe ou en québécois, sans accent. Malgré le fait que Maurane ait été pour de nombreux fans «un soleil», Louise Forestier parle d'une femme qui avait aussi ses zones d'ombre et qui était «extrêmement fragile». «C'était de la terre cuite, Maurane. De la céramique.»

«Souvent, les grands artistes comme elle, c'est soleil et ombre. Noir et blanc. Mort et vivant. Et c'est pour ça que lorsqu'elle chantait, elle était si captivante.»

En 2012, toujours aux FrancoFolies de Montréal, Maurane avait chanté ses plus grands succès entourée d'invités comme Michel Fugain, Daniel Lavoie et Isabelle Boulay. Ce spectacle a été immortalisé sur Maurane live.

Antoine Gratton était un des invités de la chanteuse belge lors de ce concert. Il a également fait les premières parties de Maurane en France, en Suisse et à Monaco.

«Elle m'a permis entre autres de faire mon premier - et unique - Olympia de Paris. C'était une femme d'une générosité extrême. Et quelle voix! La première fois qu'on a chanté ensemble, elle a tout de suite senti ma nervosité. Elle m'a pris par la main et j'ai tout de suite senti que j'étais en présence d'une grande musicienne et surtout d'une grande âme», a dit Antoine Gratton.