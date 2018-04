Fleetwood Mac vire Lindsey Buckingham

Membre clé de l'alignement le plus fameux de Fleetwood Mac (celui des albums Rumours et Tusk, notamment), le guitariste a été remplacé par Mike Campbell (des Heartbreakers) et par Neil Finn de Crowded House pour la série de spectacles qui doit débuter en juin.

Buckingham avait participé à toutes les tournées du groupe depuis son retour au sein de celui-ci, il y a deux décennies.

Fondé en 1967, Fleetwood Mac a repris le chemin des palmarès avec sa chanson Dreams grâce à un tweet récent devenu viral.

Source: Rolling Stone