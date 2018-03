Hymnes pop féminins

Ray of Light, septième opus de Madonna sorti il y a 20 ans, serait le meilleur album d'empowered pop, selon le quotidien britannique The Guardian. La Presse profite de la Journée internationale des femmes pour dresser une liste d'écoute de 15 hymnes féminins qui donnent confiance en soi.

Ray of Light, Madonna

Dans la chanson-titre dansante et teintée de spiritualité de son septième album, Madonna dit s'être trouvée. La star vient alors de donner naissance à sa fille Lourdes et elle s'intéresse à la kabbale.

Stronger (What Doesn't Kill You), Kelly Clarkson

Ce n'est pas pour rien que ce tube de Kelly Clarkson se fait souvent entendre dans les cours de groupe de conditionnement physique. « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort », dit le refrain.

Saisir le jour, Lara Fabian

Lara Fabian, de retour sous les projecteurs au Québec comme coach à La voix, nous invite, à travers les peines et les obstacles, à saisir le jour et à laisser la vie suivre son cours.

Run the World (Girls), Beyoncé

Qui mène le monde ? « Les filles », répète la reine Beyoncé dans son tube frénétique et presque guerrier.

Vivante, France D'Amour

Dans l'un de ses premiers succès, qui date de 1994, France D'Amour dit chanter à tue-tête pour se garder vivante. Oui, vive le rock pour se revigorer !

Born This Way, Lady Gaga

Ce tube de Lady Gaga, tout comme celui qu'il évoque - Express Yourself de Madonna - , souligne l'importance de s'exprimer et de s'aimer tel que l'on est.

Respect, Aretha Franklin

Ce grand classique de la musique populaire est sans doute à la source de l'empowerment pop. Aretha Franklin y exige le respect... en lettres majuscules !

C'est moi, Marie Mai

« Je fais mes lois, je décide », chante Marie Mai dans sa chanson C'est moi. Et son chemin, c'est elle qui le dessine. Compris ?

Roar, Katy Perry

Katy Perry a beaucoup de pouvoirs dans son tube Roar. Elle a l'oeil du tigre, elle danse dans le feu et elle peut rugir à tout moment.

Confident, Demi Levato

Prière de ne jamais accuser Demi Levato d'avoir trop confiance en elle, avise-t-elle dans son tube Confident, dont le clip met en vedette Michelle Rodriguez, une femme qui a du front.

Mademoiselle Anne, Mitsou

Incarnation des femmes libres, attirantes, mystérieuses et indépendantes, Mademoiselle Anne fait tourner toutes les têtes, mais elle marche sans regarder derrière elle.

Raise Your Glass, P!nk

En musique comme dans la vie, P!nk incarne l'empowerment. Elle prend même les airs de l'icône féministe Rosie la riveteuse dans le clip de Raise Your Glass, chanson où elle lève son verre aux marginaux.

Girl on Fire, Alicia Keys

Alicia Keys, coach à The Voice et qui ne se maquille même pas à la télé, décrit une sorte de superhéroïne dans son succès Girl on Fire.

Shake It Out, Florence + The Machine

Florence Welch incarne l'image d'une femme libre. Avec Shake It Out, elle nous invite à nous libérer de nos regrets et de nos démons intérieurs.

Soirée de filles, Marie-Chantal Toupin

On ne prétend pas qu'il s'agit d'une chanson féministe, mais Soirée de filles de Marie-Chantal Toupin célèbre l'amitié, la solidarité et le défoulement au féminin.

Qu'est-ce que l'empowerment ?

C'est un terme fréquemment utilisé en anglais - pour parler de musique comme de féminisme - qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Selon l'Office québécois de la langue française, cela peut se traduire par « autonomisation », soit le fait qu'une personne acquiert « la maîtrise des moyens qui lui permettent de renforcer son potentiel ».