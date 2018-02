Daniel Lavoie: remixer ma vie

Avant son retour au Théâtre St-Denis pour les 20 ans de Notre Dame de Paris en septembre prochain, Daniel Lavoie fait une tournée québécoise avec son spectacle Mes longs voyages. Le chanteur se produira entre autres au Théâtre Outremont le 2 mars (dans le cadre de Montréal en lumière) et au Grand Théâtre de Québec le 23 mai. Lavoie y présente à la fois des titres de son dernier disque et un survol des tubes de sa carrière.

Quelle est la chanson que vous associez à votre enfance?

L'aria Votre toast, je peux vous le rendre, tiré de l'opéra Carmen

«Je suis né dans un petit village du Manitoba, à 250 kilomètres de Saint-Boniface. On ne pouvait pas écouter la radio en français. Le seul poste local qu'on captait à la maison diffusait du country-western. Or, ma mère ne jurait que par le classique et l'opéra. À 5 ans, je chantais Toréador du Carmen de Bizet.»

Quelle chanson vous a donné envie de faire de la musique?

Canadian Railroad Trilogy de Gordon Lightfoot

«Cette pièce a marqué mon adolescence. À 12 ou 13 ans, je suis allé étudier au collège à Winnipeg. C'est là que j'ai découvert la musique folk. Je jouais déjà du piano, mais la découverte du folk-rock, avec les chansons de Lightfoot, de Paul Simon et Art Garfunkel, m'a donné le goût de faire ce métier.»

Y a-t-il une chanson sans laquelle vous n'imagineriez pas votre vie?

La poésie de Léo Ferré

«Une chanson merveilleuse et lumineuse. Ferré y chante entre autres: "J'ai tant d'azur dans l'âme / Qu'on n'y voit que du bleu." On est loin d'Avec le temps.»

Quelle chanson vous fait pleurer chaque fois que vous l'entendez?

Danse, mon Esmeralda

«La dernière du spectacle Notre Dame de Paris. Au milieu de la chanson, écorché, Quasimodo se penche sur le corps d'Esmeralda et la prend dans ses bras en disant : "Danse, mon Esmeralda / Chante, mon Esmeralda." Ça fait cinq cents fois que je l'entends et, chaque fois, je pleure en coulisses.»

Quelle chanson vous fait penser à l'amour?

Mes longs voyages de Félix Leclerc

«C'est l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai chantées dans ma vie. C'est à la fois romantique et lucide, candide et profond. Ça parle de la mort, de la vie, de la création...»

De quelle chanson de votre répertoire êtes-vous particulièrement fier?

Qui sait? et J'ai quitté mon île

«Je trouve que ces chansons ont très bien vieilli. J'ai quitté mon île parle de notre irresponsabilité face à l'écologie, ce qui, malheureusement, reste toujours d'actualité. Depuis leur création, je les chante dans tous mes spectacles sans me lasser. Je ne peux pas dire la même chose d'Ils s'aiment, mon plus gros hit dans le monde. Je l'ai chantée jusqu'à l'écoeurantite.»