Remixer ma vie: Marie Michèle Desrosiers

QUELLE EST LA CHANSON QUI VOUS RAPPELLE VOTRE ENFANCE ?

Petite fleur de Sidney Bechet

« Par la suite, il y a eu des paroles sur cette musique, mais moi, c'est de l'originale de 1952 que je me souviens, avec la clarinette au super vibrato rapide. Je me souviens du soleil dans l'escalier de notre petite maison de Saint-Eustache, de ma mère qui écoutait cette musique à la radio pendant qu'elle faisait son ménage, et qui chantait avec sa petite voix claire de soprano. »

QUELLE CHANSON REPRÉSENTE BIEN MONTRÉAL, SELON VOUS ?

Complainte pour Sainte-Catherine des soeurs McGarrigle

« C'est sûr que je pense tout de suite à la chanson Montréal, de Beau Dommage. Mais je pense aussi à Complainte pour Sainte-Catherine, de Kate et Anna McGarrigle. Quand on lit ce texte, il fait allusion à plein de choses qui sont très actuelles : le métro, les moustiques, la politique, le hockey, le prix du gaz qui est trop pénible, tout ça en roulant les r... Les McGarrigle, ce sont des filles de Saint-Sauveur, des anglos dont la mère est franco. C'est pas mal Montréal, ça. »

QUEL EST L'ARTISTE QUE VOUS AVEZ LE PLUS ÉCOUTÉ ?

Gilbert Bécaud (Seul sur son étoile)

« Enfant et jeune adolescente, c'est sans contredit Gilbert Bécaud. Je chantais ça tout le temps avec mes amies. J'aimais la lumière dans sa musique, par rapport à Brel que je trouvais trop sombre et Aznavour, trop lyrique. Adolescente, les Beatles sont arrivés dans ma vie... et ont fait chuter mes notes. Puis, jeune adulte, ce sont Joni Mitchell et James Taylor : elle pour son originalité et son évolution passionnante à suivre, James Taylor parce qu'il est toujours resté James Taylor. »

QUELLE EST LA PREMIÈRE CHANSON QUE VOUS AVEZ CHANTÉE SUR SCÈNE DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE ?

Sur l'perron

« J'étais à l'École nationale de théâtre quand j'ai rencontré ces gars qui fondaient un groupe et qui m'ont demandé de chanter avec eux. C'est donc avec Beau Dommage que j'ai chanté mes premières chansons de façon professionnelle. Je me souviens de notre premier spectacle officiel après la sortie du premier album, on était dans le noir et c'est moi qui commençais. J'étais dans les coulisses, et je chantais a cappella Sur l'perron de Camille Andrea. C'était notre manière de dire aux gens : "Voilà, entre autres, d'où on vient." »

POUVEZ-VOUS NOMMER UNE CHANSON DONT VOUS AIMEZ LES HARMONIES ?

I'm not in love de 10cc

« Avec Beau Dommage, on écoutait beaucoup ça pendant les années 70. 10cc, c'est le début des voix humaines qu'on empilait, avec les sons trafiqués. J'aime les Beach Boys aussi, dont un disque moins connu, Holland, avec cette belle chanson qui s'appelle Sail On, Sailor. Et il ne faut surtout pas oublier toute la hiérarchie du Motown : les Jackson 5, les Platters, les Supremes, Earth, Wind & Fire... jusqu'à Bruno Mars, qui fait aussi des belles harmonies. »

QUELLE CHANSON AVEZ-VOUS HÂTE DE CHANTER AU COURS DE CETTE TOURNÉE ?

À toutes les fois, de Robert Léger

« On fait toutes sortes de choses pendant la tournée. Il y a entre autres deux medley où on s'amuse beaucoup. Je chante J'ai oublié le jour dans tous mes spectacles, et je vais la faire encore. Je vais faire À toutes les fois, que je ne chantais plus, et Amène pas ta gang aussi. Ça me fait plaisir de les redécouvrir. Robert Léger m'a écrit beaucoup de belles chansons. »

- Propos recueillis par Josée Lapointe, La Presse