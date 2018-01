 Femmes et Grammy: le président de l'Académie clarifie ses propos 

Le président de l'Académie nationale des arts et des sciences, Neil Portnow, a soulevé un vent d'indignation chez les vedettes féminines de la chanson en déclarant qu'elles devaient élever leur jeu (step up) si elles voulaient se faire une place dans l'industrie - il répondait ainsi à une question sur la faible proportion de femmes parmi les lauréats de prix Grammy cette année.

Des vedettes comme P!nk, Halsey et Charli XCX ont dénoncé ces propos sur Twitter, alors que Sheryl Crow a dit souhaiter un retour aux catégories genrées, qui ont disparu en 2011. Devant le tollé, M. Portnow a affirmé hier qu'il s'était mal exprimé.

«Notre industrie doit reconnaître que les femmes qui rêvent d'une carrière en musique font face à des barrières que les hommes n'ont jamais connues. Nous devons travailler activement à éliminer ces barrières et encourager les femmes à vivre leur rêve et à exprimer leur passion et leur créativité par la musique», a-t-il écrit dans une déclaration relayée par Variety.