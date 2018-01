Grammy: Alessia Cara répond à ses détracteurs

Certains utilisateurs des médias sociaux estiment que sa victoire est injuste puisque la carrière de la chanteuse pop est déjà bien établie.

Des observateurs ont écrit que le trophée aurait dû être remis à la chanteuse R&B SZA, qui était aussi nommée dans la catégorie aux côtés de Julia Michaels, Khalid et Lil Uzi Vert.

Alessia Cara a répondu aux critiques sur son compte Instagram, notant qu'elle n'avait pas demandé à ce que son nom soit soumis dans la catégorie et qu'elle n'avait aucun contrôle sur le résultat.

L'Ontarienne a ajouté qu'elle avait «travaillé très fort» et qu'elle «n'allait pas être contrariée par quelque chose (qu'elle) voulait depuis (qu'elle) était enfant».

La jeune femme de 21 ans estime qu'«il y a un gros problème dans l'industrie qui appuie l'idée voulant que le talent et le travail acharné d'un artiste doivent laisser la place à la popularité et aux chiffres».

«Je ne laisserai pas tout ce pour quoi j'ai travaillé être diminué par des gens qui s'offusquent de mes réussites et qui ressentent le besoin de me dire à quel point je suis mauvaise», écrit-elle, sous une photo d'elle-même dans une pièce remplie de ballons.

«Voici un fait amusant. Je me crois mauvaise depuis que je suis assez vieille pour savoir ce que signifie être mauvaise. Je vous ai devancés. Et c'est pourquoi cela est si important pour moi.»

La chanteuse derrière les succès Scars to Your Beautiful et Stay ajoute que malgré ses nombreux doutes, on lui a démontré que son travail «vaut quelque chose».

«Toutes ces années où j'ai cru que je n'étais bonne à rien ou que j'étais naïve de rêver à une chose improbable se sont révélées payantes d'une façon que je n'ai toujours pas réalisée», peut-on lire.