 Erykah Badu dans l'embarras après ses propos sur Hitler 

Associated Press New York

Dans une série de messages transmis jeudi sur Twitter, la chanteuse a assuré qu'elle tentait seulement d'envoyer «un message de compassion» et a encouragé les gens à lire l'entrevue entière, et non des extraits «hors contexte».

Ses commentaires ont été envoyés au lendemain de la publication, par Vulture, d'une entrevue avec Erykah Badu dans laquelle elle avait des choses positives à dire sur Bill Cosby et Adolf Hitler.

La chanteuse a ainsi déclaré qu'elle voyait «du bon dans tout le monde» et qu'elle avait vu «quelque chose de bon dans Hitler». Lorsqu'on lui demande de clarifier, elle précise que l'ex-dictateur allemand était «un merveilleux peintre» qui a eu «une enfance terrible».

Dans un message publié jeudi sur Twitter, elle a expliqué qu'elle avait «utilisé les pires exemples possibles» pour «exagérer une démonstration de compassion».

Dans l'entrevue, on lui a parlé de la séparation entre les artistes et leur art, mentionnant l'humoriste Louis C.K., qui a admis qu'il s'était masturbé devant plusieurs femmes sans leur consentement. «Je ne veux pas être contrainte par la peur à ne pas penser par moi-même. Je soupèse tout.»

«Je dois vraiment y penser et connaître les faits pour chacune de ces situations avant de porter un jugement», a-t-elle poursuivi.

Au sujet de Bill Cosby, elle a déclaré: «J'aime Bill Cosby et j'aime ce qu'il a fait pour le monde. Mais s'il est malade, pourquoi serais-je en colère contre lui?» Elle a ajouté que «les gens malades font des choses mauvaises, font du mal aux gens». Bill Cosby a été accusé par des dizaines de femmes de les avoir droguées puis agressées sexuellement.