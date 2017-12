Céline Dion championne des tournées les plus lucratives

La tournée européenne de la chanteuse québécoise et sa résidence à Las Vegas ont généré des revenus estimés à 101,2 millions US.

Elle se situe ainsi au 11e rang du classement des tournées mondiales les plus payantes. Le groupe U2 trône au sommet de ce palmarès : le Joshua Tree Tour des Irlandais a généré 316 millions US en 50 concerts, avec environ 2,7 millions de billets vendus. Guns N' Roses et les Britanniques Coldplay se trouvent non loin derrière.

Lady Gaga, Faith Hill (en tournée conjointe avec Tim McGraw) et Ariana Grande sont les seules autres chanteuses à figurer dans le top 20 annuel.