Charles Dutoit: une plainte à l'OSM

« Dans la foulée des révélations dont monsieur Charles Dutoit fait l'objet, le Comité exécutif de l'OSM a décidé aujourd'hui d'entreprendre une démarche de vérification en rapport avec le harcèlement sexuel au sein de son institution », peut-on lire dans le communiqué.

Rappelons que le chef d'orchestre a dirigé l'OSM pendant 25 ans. L'homme de 81 ans fait l'objet d'allégations d'agression sexuelle par quatre femmes, selon une enquête de l'Associated Press.

« L'OSM est déterminé à maintenir et intensifier son engagement inconditionnel envers le respect de la dignité et des droits fondamentaux de ses musiciens et employés. Il fixe à cet égard la barre au niveau de la tolérance zéro. Il assure ses musiciens et employés de sa compassion et de son soutien indéfectible en ce qui concerne l'atteinte de ces objectifs », peut-on aussi lire dans le communiqué.