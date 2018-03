Leur moment de 2017: Charlotte Cardin

«En septembre et octobre, je suis partie en tournée pour la première fois. C'était sur la tournée de Nick Murphy. Je n'étais jamais partie plus de huit jours et à travers cette expérience, j'ai vécu tout plein de premières fois.

«J'ai su qu'on partait quelques mois avant le départ. J'étais déjà fan de Nick Murphy lorsqu'il utilisait le nom d'artiste Chet Faker. J'étais ravie d'apprendre qu'on faisait sa première partie, mais j'ai immédiatement ressenti une petite appréhension.

«J'en ai parlé avec beaucoup de monde autour de moi: mon band, ma famille... Je me suis informée auprès d'amis qui sont beaucoup partis en tournée. Je voulais en apprendre le plus possible pour qu'on se prépare. Les imprévus me stressent dans la vie.

«Puis, nous sommes partis sur la route et, dès le premier show, je me suis sentie bien. C'était à Washington DC. L'équipe de Nick Murphy nous a très bien reçus. Mais c'est surtout l'accueil de la foule qui a tout changé. En tant que numéro d'ouverture, ça peut être plus difficile et un peu moins chouette, sachant que le public vient pour l'artiste principal. Mais nous n'avons pas eu ce problème-là du tout!

«Les spectateurs venaient nous voir après notre performance, ils étaient super accueillants et s'intéressaient vraiment à nous. Tout mon stress a vite disparu.»

«Nick Murphy m'a aussi donné des trucs - un en particulier dont je me suis servie: pour lui, c'est de trouver des choses qui ne changent pas et qui peuvent te faire sentir "à la maison" quand tu es sur la route. Des habitudes, comme lire, jouer aux échecs, peu importe. Alors je lisais beaucoup, j'ai "bingewatché" des séries, j'y ai trouvé du réconfort.

«Je me suis aussi faite vite au mode de vie sur la route. Je m'ennuie facilement de mes proches, mais je leur parlais régulièrement. Et, somme toute, je me sens grandie par cette expérience.

«Nous repartons en tournée en janvier, avec Børns. Cette fois-ci, ce sera plus condensé: autant de dates qu'avec Nick Murphy, mais en un mois seulement. Une expérience de plus! Mais l'adaptation est faite, on connaît notre dynamique de groupe sur la route, mon band et moi. Ça va être chouette.»