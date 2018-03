Paul Cargnello et Siou: engagés à créer

Siou (Sylvain Deslongchamps), poète-parolier et camelot pour L'Itinéraire depuis trois ans, explique qu'il a parfois de la difficulté à rassembler et à organiser ses idées. Son trouble anxieux généralisé, dont il parle ouvertement et avec lucidité, est doublé d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et d'un traumatisme crânien causé par un accident de vélo, qui a exacerbé le désordre de son esprit.

Assis dans un divan du studio de Paul Cargnello, Siou se rappelle ses «moments les plus difficiles».

«Il y a trois ans, mon anxiété était à son pire. Je n'étais même plus capable de payer mon loyer ou de me chercher un logement abordable; c'était trop me demander.»

À l'époque, il avait entendu parler d'un programme de L'Itinéraire lié à la santé mentale; il n'existait toutefois plus à son arrivée. On lui a proposé d'être camelot, un «job» qu'il croyait réservé aux personnes dans la rue - un a priori partagé par beaucoup. «De façon logique, ils m'ont répondu qu'ils n'attendraient pas que je sois dans la rue pour me venir en aide, relate-t-il. Et c'était certainement là que je m'en allais.»

Le Groupe communautaire L'Itinéraire soutient les personnes exclues du marché du travail traditionnel, ayant connu l'itinérance, la dépendance ou souffrant de problèmes de santé mentale.

«Socialement, je n'ai jamais abouti à rien, dit Siou, le regard triste. Je ne comprenais pas ce qui se passait.»

Ayant eu son diagnostic tardivement, il est passé par des périodes très troubles avant de parvenir à se redresser récemment. La création, le dessin et la poésie l'ont aidé dans ce cheminement. «Ce sont les seules choses qui peuvent m'allumer, m'aider à avancer et à faire de quoi de ma vie», explique le parolier.