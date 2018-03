Ed Sheeran et Despacito ont dominé sur Spotify

Le chanteur anglais a signé à la fois l'album le plus écouté de l'année et la chanson la plus écoutée de l'histoire (Shape of You) sur le site d'écoute en continu.

Il faut dire que, du côté des chansons, le coeur des utilisateurs de Spotify a balancé entre la version originale de Despacito et son remix avec la voix de Justin Bieber: le hit des Portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee occupe les deuxième et troisième rangs des morceaux les plus écoutés de l'année.

Dans une année toute masculine, Ed Sheeran est suivi par Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar et The Chainsmokers dans le classement des artistes les plus écoutés sur Spotify cette année.

- d'après Associated Press