Remixer ma vie: Émilie-Claire Barlow

La chanteuse de jazz torontoise et grande amoureuse du Québec vient de lancer un disque de Noël, Lumières d'hiver. Elle y interprète autant des classiques que des chansons originales, en français et en anglais, dans une ambiance jazz-pop. Elle entreprend aussi ce mois-ci une tournée des Fêtes qui la mènera entre autres à Laval, à Québec, à Longueuil... et au Japon!

Quelle chanson vous rappelle les Noëls de votre enfance?

Sleigh Ride, jouée par le Boston Pops

«C'est un arrangement vraiment plein de surprises et c'est une des chansons qui sont sur notre mixtape de Noël. Quand on commençait à décorer notre sapin, c'est souvent la première chanson qu'on écoutait.»

Quelle chanson vous fait penser le plus à l'hiver québécois?

Lumières d'hiver

«J'ai écrit Lumières d'hiver, qui est le titre de l'album et qui représente son esprit. C'est une combinaison de souvenirs de ma jeunesse et des hivers au Québec, que j'ai connus en faisant beaucoup de tournées. Alors, en ce moment, quand je pense à l'hiver québécois, je pense à cette chanson.»

Quelle est la chanson de Noël dont vous ne vous lassez pas?

Hark! The Herald Angels Sing, interprétée par Take 6

«C'est une chanson traditionnelle, un carol que j'écoute quand le temps des Fêtes commence et qui reste dans ma tête pendant toute la saison. J'aime particulièrement la version du groupe a cappella Take 6 et ses petits mouvements de voix.»

Quelle chanson contribue à vous faire aimer encore plus le Québec?

Marie-Noël, de Robert Charlebois et Claude Gauthier

«C'est une des chansons que j'aime le plus chanter. Elle est très connue au Québec, mais pas assez dans le reste du Canada. Je veux partager cette chanson avec tout le monde et c'est pour ça que je l'ai enregistrée sur mon disque.»

Quelle est la première chanson de jazz que vous avez interprétée sur scène?

How High the Moon

«J'ai beaucoup écouté la version d'Ella Fitzgerald sur le disque Live in Berlin. Tous les étudiants de jazz vocal ont écouté cette version! La première fois que je l'ai chantée, je l'ai fait exactement comme Ella, j'ai fait la mélodie et l'impro note pour note... C'est en écoutant les autres qu'on trouve notre voix.»

Quel standard de jazz aimeriez-vous chanter?

Skylark

«C'est une très belle chanson et pourtant je ne l'ai jamais enregistrée. C'est quand même mon 12e album! Quand je l'écoute, je me demande toujours pourquoi je ne l'ai jamais chantée... Elle est sur ma liste.»