Michael Bublé de retour sur scène l'an prochain

Cette annonce survient un an après que Michael Bublé eut révélé que son fils était atteint d'un cancer.

Le chanteur et son épouse, Luisana Lopilato, avaient alors indiqué qu'ils mettaient leur carrière en veilleuse, le temps que Noah - aujourd'hui âgé de quatre ans - subisse des traitements pour sa maladie.

Michael Bublé, âgé de 42 ans, avait même annulé sa présence à la cérémonie des prix Juno 2017, qu'il devait animer. Sa famille a visité Ottawa en juin pour le gala des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle, où le chanteur a reçu une médaille.

Il n'a pas précisément fait référence à la maladie de son fils, mais il a affirmé qu'il se sentait appuyé pendant cette difficile période que traversait sa famille.

«Je vous remercie pour l'amour et l'appui que vous m'avez donnés et pour la fierté qui m'emplit chaque fois que je peux monter sur scène et dire «Mon nom est Michael Bublé et je suis canadien»», a affirmé le chanteur lors d'un bref discours.